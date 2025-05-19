Европейские государства требуют от Израиля полного доступа гумпомощи в Газу

Ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее совместное заявление распространило Министерство иностранных дел Финляндии.

Европейские доноры Газы обратили внимание, что Израиль одобрил новую модель предоставления гуманитарной помощи местному населению, "которую ООН и наши гуманитарные партнеры не могут поддержать".

"Гуманитарная помощь никогда не должна быть политизированной, а палестинская территория не должна быть сокращена или подвергнута каким-либо демографическим изменениям", – отмечают государства.

Они призвали восстановить полный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и предоставить ООН и гуманитарным организациям возможность "работать независимо и беспристрастно" в регионе.

Заявление подписали, кроме Финляндии, министры иностранных дел Дании, Эстонии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании, а также главный дипломат Европейского Союза.

Отметим, израильская армия сообщила 17 мая, что начала массированные удары и мобилизацию войск "для достижения оперативного контроля в районах сектора Газа".

На фоне операции Израиля госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. А Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность.