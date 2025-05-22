МИД Литвы раскритиковал обстрел Израилем, под который попала представительница страны

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что инцидент, во время которого израильские военные открыли огонь по Западному берегу реки Иордан, когда там находились дипломаты, является безответственным.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в четверг, 22 мая, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что этот инцидент "был действительно серьезным".

"Я сам посмотрел видеозапись событий. Это серьезная ситуация. Везде, где присутствует оружие – это уже серьезно. А когда оно применяется так, как я видел на кадрах, – это крайне безответственно", – подчеркнул глава литовской дипломатии.

Он также отметил, что если этот инцидент связан с выполнением приказов – то это, "безусловно, вопрос большой ответственности".

"И именно поэтому мы ожидаем, что израильские власти проведут расследование этого инцидента, оценят все обстоятельства и дадут четкие ответы. Именно такое послание я сегодня передал посольству Израиля", – добавил он.

Как известно, среди дипломатов, попавших под обстрел, была и представительница Литвы.

21 мая в Европейском Союзе выразили возмущение действиями Израиля, чьи военные произвели "предупредительные выстрелы" в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, где в это время находилась делегация дипломатов.

Обратим внимание, что в тот же день вечером нападавший с огнестрельным оружием убил двух сотрудников посольства Израиля в США на выходе из Еврейского музея в Вашингтоне. Его почти сразу задержали.

На этот инцидент отреагировал американский президент Дональд Трамп, который заявил, что такие действия имели антисемитский мотив и подобные случаи "должны прекратиться немедленно".