Литва призвала Израиль расследовать обстрел дипломатов в Дженине

Министерство иностранных дел Литвы призвало Израиль немедленно провести расследование инцидента, когда дипломаты, среди которых была представительница Литвы, посещавшие город Дженин, попали под огонь израильских военных.

Слова пресс-секретаря министра иностранных дел страны Кристины Беликовой цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

В МИД Литвы подтвердили, что представительница страны в Палестине на момент инцидента посещала лагерь беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан вместе с дипломатическим корпусом.

"Представительница Литвы не пострадала и уже вернулась к месту проживания", – отметила Беликова.

В связи с этим в МИД Литвы призвали правительство Израиля срочно расследовать этот инцидент.

21 мая в Европейском Союзе выразили возмущение действиями Израиля, чьи военные произвели "предупредительные выстрелы" в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, где в это время находилась делегация дипломатов.

Обратим внимание, что в тот же день вечером нападавший с огнестрельным оружием убил двух сотрудников посольства Израиля в США на выходе из Еврейского музея в Вашингтоне. Его почти сразу задержали.

На этот инцидент отреагировал американский президент Дональд Трамп, который заявил, что такие действия имели антисемитский мотив и подобные случаи "должны прекратиться немедленно".