МЗС Литви розкритикувало обстріл Ізраїлем, під який потрапила представниця країни
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що інцидент, під час якого ізраїльські військові відкрили вогонь по Західному березі річки Йордан, коли там перебували дипломати – безвідповідальний.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами у четвер, 22 травня, цитує LRT, пише "Європейська правда".
Будріс заявив, що цей інцидент "був дійсно серйозним".
"Я сам переглянув відеозапис подій. Це серйозна ситуація. Будь-де, де присутня зброя – це вже серйозно. А коли вона застосовується так, як я побачив на кадрах, – це вкрай безвідповідально", – акцентував глава литовської дипломатії.
Він також наголосив, що якщо цей інцидент пов’язаний з виконанням наказів – то це, "безумовно, питання великої відповідальності".
"І саме тому ми очікуємо, що ізраїльська влада проведе розслідування цього інциденту, оцінить усі обставини й надасть чіткі відповіді. Саме таке послання я сьогодні передав посольству Ізраїлю", – додав він.
Як відомо, серед дипломатів, які потрапили під обстріл була й представниця Литви.
21 травня у Європейському Союзі висловили обурення діями Ізраїлю, чиї військові зробили "попереджувальні постріли" у місті Дженін на Західному березі річки Йордан, де в цей час перебувала делегація дипломатів.
Звернемо увагу, що того ж дня ввечері нападник із вогнепальною зброєю вбив двох співробітників посольства Ізраїлю у США на виході з Єврейського музею у Вашингтоні. Його майже одразу затримали.
На цей інцидент відреагував американський президент Дональд Трамп, який заявив, що такі дії мали антисемітський мотив і подібні випадки "мають припинитися негайно".