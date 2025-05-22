Одного из лидеров оппозиции Грузии отправили под арест

В Грузии в зале суда арестовали одного из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе по делу об отказе явиться в парламентскую комиссию по расследованию действий прежней власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Джапаридзе отказался заплатить залог в размере 20 тысяч лари по делу о неявке на допрос в парламентскую следственную комиссию, которая расследует деятельность бывшей власти Михеила Саакашвили в 2004-2012 годах.

Заседание суда проходило на фоне столкновений полиции и группы поддержки оппозиционера и снаружи, и внутри здания, поскольку в зал пустили не всех желающих.

Решение о взятии Джапаридзе под стражу выполнили прямо в зале суда. Его вынесли в отсутствие адвокатов политика, которые покинули процесс в знак протеста, а государственного адвоката суд решил не назначать.

Партия власти "Грузинская мечта" ранее поспешно приняла поправки к законодательству, которыми криминализировала отказ отвечать на вопросы парламентских комиссий.

Там объяснили это тем, что отказ оппозиционных политиков появляться на заседания следственной комиссии парламента по расследованию действий прежней власти – это "коварный план".

Популярный среди молодых грузин, Зураб Джапаридзе является одним из самых известных деятелей уличных протестов, которые начались осенью 2024 года после заявления "Грузинской мечты" о паузе в евроинтеграции.

Эти протесты сопровождались жесткими действиями силовиков и усилением давления власти на гражданское общество.