В Грузии провели обыски у активистов, которые собирали деньги на помощь протестующим

Прокуратура Грузии заявила, что провела обыски по адресам пяти человек, которые помогали организовать кампании по сбору средств в поддержку антиправительственных протестующих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В грузинской прокуратуре обыски у активистов назвали частью уголовного расследования по обвинениям в диверсии, попытке диверсии и использовании средств для "нарушения конституционного строя".

В марте силовики Грузии начали расследование по финансированию кампаний, организованных общественными организациями, которые предоставляли задержанным протестующим юридическую помощь и деньги для оплаты штрафов.

Прокуратура обвинила эти организации в "подстрекательстве протестующих к совершению незаконных действий" во время уличных митингов. В рамках расследования власти заморозили их банковские счета.

Некоторые грузины, по адресам которых прошли обыски, заявили, что силовики конфисковали их мобильные телефоны и ноутбуки.

В Грузии с ноября 2024 года каждый вечер проходят протесты, участники которых выступают против решения правительства "Грузинской мечты" прекратить переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Подавление протестов со стороны властей и действия силовиков вызвали жестокую реакцию со стороны грузинских властей, которую осудили страны Запада.

В рамках более широких правительственных репрессий против прозападной оппозиции Грузии "Грузинская мечта" добилась принятия закона, который запрещает иностранным донорским организациям предоставлять гранты на местном уровне без согласия правительства.