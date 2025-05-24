Немецкий профсоюз полицейских требует более широкого привлечения ИИ после нападения в Гамбурге

Председатель немецкого профсоюза полицейских GdP Андреас Роскопф призвал к технической поддержке правоохранителей с помощью искусственного интеллекта (ИИ) после пятничного нападения с ножом, в результате которого 18 человек получили ранения на центральном вокзале Гамбурга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

"К сожалению, такие нападения никогда нельзя предотвратить на 100%", – заявил председатель профсоюза Андреас Роскопф.

Однако сейчас существует насущная необходимость в том, чтобы федеральная полиция могла проводить комплексные проверки на железнодорожных станциях, подчеркнул Роскопф.

Он выступил за использование технологии камер с поддержкой искусственного интеллекта, "которая также включает в себя распознавание поведения, чтобы такие поведенческие аномалии можно было выявить заранее".

Рано вечером в пятницу 18 человек получили ножевые ранения в результате нападения на переполненной платформе вокзала, четверо из них – в критическом состоянии.

Полиция арестовала на месте происшествия 39-летнюю женщину, которая в субботу предстанет перед судьей.

У немецкой полиции появляется все больше доказательств того, что женщина, которая в пятницу вечером на центральном вокзале Гамбурга нанесла ножевые ранения нескольким людям, могла действовать в состоянии психологического аффекта.