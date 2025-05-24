Німецька профспілка поліцейських вимагає ширшого залучення ШІ після нападу в Гамбурзі

Голова німецької профспілки поліцейських GdP Андреас Роскопф закликав до технічної підтримки правоохоронців за допомогою штучного інтелекту (ШІ) після п'ятничного нападу з ножем, в результаті якого 18 людей отримали поранення на центральному вокзалі Гамбурга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

"На жаль, таким нападам ніколи не можна запобігти на 100%", – заявив голова профспілки Андреас Роскопф.

Однак зараз існує нагальна потреба в тому, щоб федеральна поліція могла проводити комплексні перевірки на залізничних станціях, підкреслив Роскопф.

Він виступив за використання технології камер з підтримкою штучного інтелекту, "яка також включає в себе розпізнавання поведінки, щоб такі поведінкові аномалії можна було виявити заздалегідь".

Рано ввечері в п'ятницю 18 людей отримали ножові поранення в результаті нападу на переповненій платформі вокзалу, четверо з них – у критичному стані.

Поліція заарештувала на місці події 39-річну жінку, яка в суботу постане перед суддею.

У німецької поліції з'являється все більше доказів того, що жінка, яка в п'ятницю ввечері на центральному вокзалі Гамбурга завдала ножових поранень кільком людям, могла діяти в стані психологічного афекту.