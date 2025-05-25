Глава МИД Литвы призвал к сильному ответу на ночную атаку РФ против Украины

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал дать сильный ответ на ночной массированный воздушный удар по Украине.

Об этом глава литовской дипломатии написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Будрис назвал ночное нападение России на Украину "проявлением чистой жестокости".

"Более 250 беспилотников „Шахед", 14 баллистических ракет и гибель невинных людей. Это было не просто нападение. Это был сигнал о безнаказанности", – отметил дипломат.

Он отметил, что ответ на это должен быть "сильнее российской агрессии".

"Больше военной поддержки и вооружения для Украины, более жесткие санкции и изоляция России. Уступки не ведут к миру – они дают разрешение на продолжение агрессии", – заявил Будрис.

В свою очередь экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис с сарказмом напомнил, что Украине обещали Taurus и сокрушительные санкции против РФ.

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество, в частности США, не молчать и усилить давление на Кремль.

Как сообщалось, в ночь на 25 мая Польша поднимала истребители из-за массированной ракетной атаки Российской Федерации по территории Украины.