Зеленский: молчание Америки и других только поощряет Путина

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество, в частности США, не молчать и усилить давление на Кремль после очередной массированной воздушной атаки РФ, которая поразила более 30 украинских городов и сел в ночь на воскресенье.

Об этом Зеленский написал в Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, Россия выпустила почти 300 ударных дронов, преимущественно "шахидов", а также почти 70 ракет различных типов, в частности баллистических.

Удары были нанесены по Киеву и области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черниговской, Сумской, Одесской, Полтавской, Днепровской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областям. Повреждены десятки жилых домов, в столице пострадали общежития исторического факультета университета. Есть жертвы, среди них – дети.

"Каждый такой террористический российский удар – это достаточная причина для новых санкций", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что мир не имеет права молчать, потому что такая пассивность только поощряет Путина продолжать войну.

"Мир может уйти на выходные, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что без действительно сильного давления на российское руководство эту жестокость не остановить.

"Санкции точно помогут. Решимость сейчас имеет значение – решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря необходимой силе давления на Россию", – подчеркнул президент Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередной массированной воздушной атаки РФ на украинские города в ночь на воскресенье призвал международное сообщество активизировать давление на Россию.

Как сообщалось, в ночь на 25 мая Польша поднимала истребители из-за массированной ракетной атаки Российской Федерации по территории Украины.