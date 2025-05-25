Конгрессмен-республиканец: Украину следует вооружить до зубов, активы РФ – конфисковать

Член Палаты представителей, умеренный республиканец Дон Бейкон после массированных обстрелов Россией Украины в эти выходные отверг идею мирных переговоров с РФ и призвал к решительным шагам.

Об этом Бейкон написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Бейкон, известный своей симпатией к Украине, отреагировал на данные о количестве использованных Россией дронов и ракет для ударов по Украине в ночь на субботу и воскресенье.

"Настало время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на Путина", – подчеркнул Бейкон.

It is a time for honesty. Peace talks are having zero effect on Putin. His goal is to dominate Ukraine & he won’t stop until he realizes he cannot win. The U.S. & Allies must arm Ukraine to the teeth, sanction Russia to the max, & confiscate the $300B in overseas Russian assets. https://t.co/vkdGNtSXjw – Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) May 25, 2025

По его словам, Кремль продолжает агрессию, имея целью подчинить Украину, и не остановится, пока не столкнется с решительным сопротивлением.

"Его (Путина) цель – доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить", – подчеркнул конгрессмен.

Он призвал США и союзников действовать бескомпромиссно: "США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом".

Бейкон является одним из самых последовательных сторонников Украины среди американских законодателей. В марте 2025 года он опубликовал статью в The New York Times, в которой раскритиковал слишком мягкое отношение администрации Трампа к России.

Президент Владимир Зеленский 25 мая призвал мировое сообщество, в частности США, не молчать и усилить давление на Кремль.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Россия смеется над миром и попытками США достичь мира.

Глава МИД Эстонии заявил, что хочет "невыносимого давления" на Путина после нового массированного авиаудара.