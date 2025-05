Конгрессмен-республиканец: Украину следует вооружить до зубов, активы РФ – конфисковать

Член Палаты представителей, умеренный республиканец Дон Бейкон после массированных обстрелов Россией Украины в эти выходные отверг идею мирных переговоров с РФ и призвал к решительным шагам.

Об этом Бейкон написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Бейкон, известный своей симпатией к Украине, отреагировал на данные о количестве использованных Россией дронов и ракет для ударов по Украине в ночь на субботу и воскресенье.

"Настало время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на Путина", – подчеркнул Бейкон.

It is a time for honesty. Peace talks are having zero effect on Putin. His goal is to dominate Ukraine & he won’t stop until he realizes he cannot win. The U.S. & Allies must arm Ukraine to the teeth, sanction Russia to the max, & confiscate the $300B in overseas Russian assets. https://t.co/vkdGNtSXjw