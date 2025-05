У Трампа озвучили первую реакцию на массированные российские обстрелы Украины

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог стал первым чиновником американской администрации, который отреагировал на последние массированные воздушные удары России по украинским городам и селам.

Свою реакцию Келлог опубликовал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Келлог опубликовал фото Киева в огне и отметил, что такие обстрелы являются "явным нарушением Женевских протоколов".

"Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей", – написал Келлог.

При этом он считает, что последние удары РФ только подчеркивают необходимость прекращения огня между сторонами. "Эти атаки позорны. Прекратите убийства. Прекращение огня – немедленно", – написал спецпредставитель Трампа.

This is Kyiv. The indiscriminate killing of women and children at night in their homes is a clear violation of the 1977 Geneva Peace Protocols designed to protect innocents. These attacks are shameful. Stop the killing. Ceasefire now. pic.twitter.com/89XRWZcP21