Польша возмущена повреждением своего военного кладбища в России

Министерство иностранных дел Польши выразило протест после сообщений о повреждении памятника на Польском военном кладбище в селе Медное Тверской области России.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление МИД Польши распространило 21 мая.

Польское внешнеполитическое ведомство обратил внимание, что с памятника на военном кладбище сняли барельеф ордена Военного Креста Virtuti Militari и "Креста Сентябрьской кампании" 1939 года.

"Следует подчеркнуть, что это сделали не вандалы. Это решение путинской прокуратуры Тверской области", – добавили в польском МИД, уточнив, что такой шаг там объяснили нарушением закона о "чествовании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

🤬 Rosja walczy z pamięcią – usuwa ślady stalinowskich zbrodni.

W obwodzie twerskim zdemontowano z Memoriału „Miednoje” tablice z polskimi odznaczeniami wojskowymi – postawione w 2000 roku ku czci 6 tysięcy Polaków rozstrzelanych w latach 30–50.

📍Wcześniej w tym samym miejscu… pic.twitter.com/EhR6FXdvQE – NEXTA Polska (@nexta_polska) May 19, 2025

МИД Польши заявил, что расценивает провокацию "не только как попытку вмешательства в президентские выборы в Польше, но и как типичную российскую попытку изменить историю".

"Мы требуем от российской стороны немедленного восстановления первоначального состояния кладбища. Мы требуем реакции и действий по этому вопросу от Института национальной памяти", – отмечают там.

На Польском военном кладбище в Медном похоронены около 6300 польских офицеров, сотрудников полиции и чиновников, расстрелянных в Катыни в 1940 году – преступлении, которое Советский Союз пытался скрыть.

Напомним, 12 мая Польша заявила, что отзывает согласие на деятельность российского консульства в Кракове. Это стало реакцией на доказательства того, что прошлогодний пожар в торговом центре в Варшаве является результатом действий российских спецслужб.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Варшава сознательно разрушает отношения" между странами и действует "против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги будет в ближайшее время".