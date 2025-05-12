Россия угрожает Польше ответом за закрытие консульства в Кракове
Новости — Понедельник, 12 мая 2025, 11:43 —
Россия начала угрожать Польше ответными мерами после объявления о закрытии российского генерального консульства в Кракове.
Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".
По ее словам, Польша "сознательно продолжает обваливать отношения с Россией, действуя против интересов граждан".
"Адекватный ответ на эти неадекватные шаги будет вскоре", – сказала Захарова.
Как известно, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что намерен отозвать согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове.
Его комментарий появился после того, как польский премьер Дональд Туск прямо заявил, что за масштабным пожаром в торговом центре Варшавы в мае 2024 года стоят российские спецслужбы.
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