Глава МИД Польши объявил о намерении закрыть консульство РФ в Кракове

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намерен отозвать согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове.

Об этом он написал в Х, информирует "Европейская правда".

Сообщение Сикорского появилось после того, как польский премьер Дональд Туск прямо заявил, что за масштабным пожаром в торговом центре Варшавы в мае 2024 года стоят российские спецслужбы.

"В связи с доказательствами того, что российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я принял решение об отзыве согласия на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", – подчеркнул польский министр.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве 12 мая 2024 года. Дональд Туск сначала говорил, что следователи не видят признаков диверсии, но уже под конец месяца намекнул, что это не исключено. Инцидент был крупнейшим из серии пожаров разного масштаба по всей территории страны.

Тогда же произошел поджог в магазине IKEA в Вильнюсе. Следствие подозревает в преступлении украинца, который сотрудничал с российскими спецслужбами, над ним весной 2025 года начался суд.