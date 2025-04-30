СМИ: Китай отменит санкции против евродепутатов, чтобы разблокировать торговые переговоры

Китай собирается отменить санкции против пяти нынешних и бывших депутатов Европарламента, которые критиковали нарушения прав человека в стране, тем самым открывая путь к торговым переговорам.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Европарламента, передает "Европейская правда".

Отмена санкций происходит на фоне решения президента США Дональда Трампа перевернуть международные торговые отношения, введя пошлины на импорт, причем самые суровые из них касались Китая. Возникшая в результате неопределенность дала толчок торговым переговорам ЕС со странами всего мира.

С момента введения Китаем санкций против пяти депутатов Европарламента в 2021 году, парламент ввел неофициальное вето на Китай, поставив условием любых потенциальных дипломатических контактов отмену санкций Пекином.

Депутаты Европарламента не смягчили свою критику Китая, утверждая, что агрессивная торговая и промышленная политика лидера страны Си Цзиньпина и нарушения прав человека не могут оставаться безнаказанными.

Ведущий депутат Европарламента по вопросам международной торговли Бернд Ланге заявил, что, несмотря на зеленый свет для взаимодействия с китайскими коллегами, на пути к налаживанию торговых отношений между ЕС и Китаем остается много препятствий.

"Мы очень обеспокоены промышленной политикой Китая, которая приводит к искажению рынка и создает избыточные мощности, заполоняющие мировой рынок", – сказал он, добавив, что также хочет "интенсивно обсудить" барьеры доступа на рынок, установленные Китаем.

"Факты не меняются с отменой санкций", – заявил французский социалист Рафаэль Глюксманн, один из депутатов, на которых наложены санкции.

"Мы говорим о массовых депортациях, систематическом принудительном труде, зверствах против уйгуров, жестоких репрессиях и нарушениях прав человека в Гонконге, угрозах, вмешательстве и запугивании Тайваня, а также о многих других серьезных нарушениях прав человека", – добавил Глюксманн.

Другие депутаты, против которых введены санкции, – болгарский либерал Ильхан Кючюк, правоцентристка-словачка Мириам Лексманн и двое немцев: "зеленый" Рейнхард Бюттикофер и христианский демократ Михаэль Галер.

В последние месяцы ЕС и Китай активизировали контакты. В середине апреля премьер-министр Испании Педро Санчес посетил страну, а недавно комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович провел переговоры со своими китайскими коллегами. На июль запланирована встреча ЕС-Китай на высоком уровне.

Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как Трамп ввел общие торговые тарифы.

22 апреля министр иностранных дел Китая Ван И пообщался со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми о "безнаказанном одностороннем запугивании" в мире.