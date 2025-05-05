Борис Писториус сохранит пост министра обороны в новом правительстве Германии

Действующий глава Минобороны Германии Борис Писториус останется на посту и после формирования нового правительства с христианскими демократами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Социал-демократическая партия Германии, которая сформирует новое правительство с партией Христианско-демократический союз, в понедельник объявила своих министров.

Борис Писториус, согласно списку, остается на своей должности.

В конце марта лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль намекнул, что его однопартиец Борис Писториус может сохранить должность в новом кабинете Фридриха Мерца.

Писториус был одним из крупнейших сторонников укрепления немецкой армии и военной поддержки Украины в правительстве Олафа Шольца. Писториус дал понять, что он открыт к идее немецкого контингента в Украине.

Также Борис Писториус уже длительное время является самым популярным политиком в правительстве Олафа Шольца.

Читайте также статью Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины.