Премьер Румынии предлагает своей партии выйти из коалиции после провальных выборов президента

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что вынесет на рассмотрение своей Социал-демократической партии (PSD) предложение о выходе из коалиции, реагируя на провальный результат первого тура президентских выборов.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи коалиционных партий 5 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румынский премьер признал, что правительственная коалиция не достигла цели вывести своего кандидата Крина Антонеску во второй тур президентских выборов, поэтому он намерен предложить своим коллегам выйти из этой коалиции.

"Если мои коллеги проголосуют за выход из коалиции, я, как премьер-министр коалиции, конечно, подам в отставку. Сегодня же, временному президенту Румынии", – пообещал он.

Ранее СМИ анонсировали возможную отставку Чолаку с поста премьер-министра и соответствующую отставку всего правительства.

Выход социал-демократов из коалиции, однако, будет означать отсутствие у нее парламентского большинства и потенциальные досрочные парламентские выборы.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион: он набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Кандидат от правительственной коалиции Крин Антонеску признал свое поражение на выборах, но уклонился от ответа, кого из кандидатов поддерживать во втором туре.

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