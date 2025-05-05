ЗМІ: прем'єр Румунії розглядає можливість відставки після провальних для уряду виборів

Марчел Чолаку розглядає можливість відставки з посади прем'єр-міністра після поганих результатів кандидата від коаліції на президентських виборах.

Про це стало відомо Digi24 з джерел, передає "Європейська правда".

На сьогодні в Соціал-демократичній партії Румунії тривають дискусії з приводу можливої відставки Чолаку, і рішення може бути оголошено пізніше сьогодні, під час засідання коаліції.

Джерела Digi24 стверджують, що лідер соціал-демократів може вирішити піти у відставку під час цього засідання або, найпізніше, найближчими днями.

Соціал-демократи незадоволені тим, що кандидат коаліції Крін Антонеску не зміг пройти до другого туру.

За тими ж джерелами, у Соціал-демократичній партії все більше голосів вимагають відставки всього керівництва та скликання надзвичайного з'їзду для кардинальних змін у партії.

Марчел Чолаку був кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але не пройшов до другого туру, що стало гучною поразкою для лідера соціал-демократів і керівної партії.

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Дан висловив оптимізм у своїй майбутній перемозі, хоча й визнав, що другий тур виборів буде нелегким.

Антонеску визнав свою поразку на виборах, але уникнув відповіді, кого з кандидатів підтримувати в другому турі.