Премʼєр Румунії пропонує своїй партії вийти з коаліції після провальних виборів президента

Румунський премʼєр-міністр Марчел Чолаку заявив, що винесе на розгляд своєї Соціал-демократичної партії (PSD) пропозицію про вихід із коаліції, реагуючи на провальний результат першого туру президентських виборів.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі коаліційних партій 5 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунський премʼєр визнав, що урядова коаліція не досягла мети вивести свого кандидата Кріна Антонеску у другий тур виборів президента, тому він має намір запропонувати своїм колегам вийти з цієї коаліції.

"Якщо мої колеги проголосують за вихід з коаліції, я, як прем'єр-міністр коаліції, звичайно, подам у відставку. Сьогодні ж, тимчасовому президенту Румунії", – пообіцяв він.

Раніше ЗМІ анонсували можливу відставку Чолаку з посади премʼєр-міністра і відповідну відставку всього уряду.

Вихід соціал-демократів з коаліції, однак, означатиме відсутність у неї парламентської більшості та потенційні дострокові парламентські вибори.

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Кандидат від урядової коаліції Крін Антонеску визнав свою поразку на виборах, але уникнув відповіді, кого з кандидатів підтримувати в другому турі.

Читайте також: Румунія за крок до ультраправої перемоги: чи вдасться зупинити "друга Путіна та Трампа".