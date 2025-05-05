Ультраправый кандидат поблагодарил румын за рубежом за победу в первом туре

Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион обратился к румынским избирателям за рубежом после победы в первом туре президентских выборов 4 мая.

Как сообщает "Европейская правда", свое обращение он опубликовал в Facebook.

Симион заявил, что его победа в первом туре выборов президента Румынии – это победа "тех, кто уехал, но не разорвал связи с румынским народом".

"Для вас, для ваших детей, для родителей, которые остались дома, я обещаю, что останусь прежним. Простым, честным человеком, решившим навести порядок в Румынии", – пообещал он.

Ультраправый политик в заключение сказал, что ему "было трудно произнести эту речь".

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион: он набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Отметим, что значительную долю голосов как Симиону, так и Дану обеспечили избиратели за рубежом.

Кандидат от правительственной коалиции Крин Антонеску признал свое поражение на выборах, но уклонился от ответа, кого из кандидатов поддерживать во втором туре.

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