Мерц высказался о запрете "Альтернативы для Германии"

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц, который вскоре станет новым канцлером страны, осторожно высказался о возможности запрета ультраправой "Альтернативы для Германии".

Его слова цитирует Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Мерц заявил, что его правительство должно будет "тщательно проанализировать" отчет Федерального ведомства по защите конституции, которое объявило "АдН" правоэкстремистской.

По словам лидера ХДС, до вывода Министерства внутренних дел он не хочет "давать рекомендации относительно дальнейших выводов со стороны правительства", добавив, что еще не ознакомился с самим отчетом.

"Это правильно, что я его не знаю, потому что это внутренняя процедура между Министерством внутренних дел и Федеральным ведомством по охране конституции", – отметил он.

После анализа, отметил Мерц, можно будет „сделать первые выводы".

Напомним, 2 мая Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

Нынешний глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что будущее правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно тщательно рассмотреть вопрос о запрете партии.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия признала "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской.