В Германии выяснили, поддерживают ли немцы запрет ультраправой партии "АдГ"

В Германии почти половина населения выступает за запрет партии "Альтернатива для Германии", признанной в стране правоэкстремистской.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом общественного мнения Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

После того, как Федеральное ведомство по охране конституции признало партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской, почти половина немцев высказалась за запрет партии, 48% респондентов поддержали этот шаг, 37% высказались против. 15% заявили, что не знают, что думают по этому поводу.

Значительное большинство немцев, 61%, считают "АдГ" праворадикальной партией. 31% людей не разделяют это мнение, а 8% не имеют мнения по этому поводу.

35% респондентов считают, что запрет "АдГ" поможет демократии, а 39% считают потенциальный запрет вредным для демократии. 16% не ожидают никакого влияния, 10% не знают.

Напомним, 2 мая Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

Нынешний глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что будущее правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно тщательно рассмотреть вопрос о запрете партии.

Между тем Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия признала "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской.