Будущий вице-канцлер Германии призывает обсудить запрет "АдГ"

Нынешний глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что будущее правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно тщательно рассмотреть вопрос о запрете ультраправой "Альтернативы для Германии".

Об этом он сказал в комментарии Bild, сообщает "Европейская правда".

По словам Клингбайля, в правительстве должны рассмотреть процедуру запрета "АдГ" после того, как Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию как правоэкстремистскую.

"АдГ" является атакой на Германию. Они хотят другой страны, они хотят уничтожить нашу демократию. И мы должны относиться к этому очень серьезно", – подчеркнул он.

Глава СДПГ выразил надежду, что в будущем правительстве "все очень серьезно отнесутся к результатам этого решения".

"Мы, как те, кто принимает политические решения, теперь также несем ответственность за защиту нашей демократии от врагов демократии. И мы должны очень быстро принять решение в новом правительстве, в коалиции, о дальнейших шагах", – добавил Клингбайль.

Решение об объявлении „Альтернативы для Германии" правоэкстремистской дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

На досрочных выборах в парламент "АдГ" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии самая высокая в восточных землях.

По данным опроса, проведенного в начале апреля, "АдГ" впервые возглавила рейтинг политических сил страны.