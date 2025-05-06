СМИ: Хегсет создал десяток чатов в Signal, где обсуждал зарубежные поездки и свой график

Министр обороны США Пит Хегсет использовал приложение Signal гораздо шире для ведения официальных дел Пентагона, чем это было известно ранее.

Об этом The Wall Street Journal сообщили информированные собеседники, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники, по крайней мере в одном из случаев Хегсет поручил своим помощникам через приложение Signal сообщить иностранным правительствам о готовящейся военной операции.

По их словам, он также обсуждал в этом негосударственном мессенджере медиа-выступления, зарубежные поездки, собственный график и другую не засекреченную, но чувствительную информацию.

Отмечается, что бывший ведущий Fox News лично создавал много таких чатов, отправляя сообщения как с незащищенной линии в своем офисе в Пентагоне, так и с личного телефона.

Как пишет газета, некоторые сообщения от имени Хегсета публиковал его военный помощник, полковник морской пехоты Рики Бурия, которому предоставили доступ к личному телефону министра.

Именно Бурия, как утверждают собеседники, разместил в марте информацию о предстоящей атаке США на хуситов в Йемене в Signal-чате, участниками которого были жена Хегсета, его брат и частный адвокат.

По словам собеседников, вместо того, чтобы использовать огромную коммуникационную инфраструктуру Пентагона, Хегсет предпочел управлять повседневной работой оборонного ведомства через Signal. В чаты он добавлял членов своей охраны, сотрудников личного офиса, офиса заместителя министра и представителей по связям с общественностью.

Для прочтения сообщений сотрудникам приходилось покидать свои рабочие места, чтобы найти место в Пентагоне с мобильным покрытием, которое в здании нестабильно.

В конце апреля СМИ писали, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в еще одном групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, опровергли эту информацию.

Это произошло на фоне ряда увольнений в Пентагоне из-за расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий в отношении Панамского канала, второго авианосца, направляющегося в Красное море, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.

1 мая президент США Дональд Трамп подтвердил отставку своего советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, которую перед этим анонсировали в СМИ. Президент США не объяснил снятие Уолтца с должности, но СМИ связывали ее со скандалом под названием "Signal-гейт", ведь бывший советник по нацбезопасности также был причастен к этому.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что одобряет решение президента США выдвинуть Уолтца на пост посла в ООН, и отрицает, что его таким образом "наказали".

А СМИ писали, что Трамп считает, что глава Пентагона должен оставаться на посту.