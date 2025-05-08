Пророссийский Додон обещает, что военные Молдовы "еще не раз" примут участие в параде в Москве

Пророссийский лидер Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон уверен, что его партия восстановит "надлежащее отношение к Дню Победы на государственном уровне", а молдавские военные еще обязательно "и не раз" примут участие в параде на Красной площади 9 мая.

Об этом Додон написал 8 мая на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Додон 8 мая опубликовал в соцсети видео парада в День Победы в Москве, вспомнив, что в 2020 году военные из Молдовы прошли маршем по Красной площади рядом с военными других стран. Додон сказал, что это символизировало "общую победу государств бывшего Советского Союза над фашизмом".

"К сожалению, нынешняя молдавская власть не считает нужным участвовать ни в параде в Москве, ни в марше в Кишиневе, поскольку они не чувствуют себя победителями. Более того, они хотят навязать всем нам, нашим детям и внукам, что мы – побежденные, а 9 мая – день траура и скорби, а не радости и торжества", – пожаловался Додон.

Он выразил уверенность, что нынешней власти Молдовы не удастся достичь своего.

"Народ Молдовы помнит, чтит и гордится своими героями. Мы восстановим должное отношение к Дню Победы на государственном уровне, а наши военные еще обязательно и не раз примут участие в параде Победы на Красной площади", – написал Додон.

В 2020 году парад в Москве проходил 24 июня, поскольку его перенесли из-за эпидемии коронавируса. Тогда в параде приняли участие и 75 военнослужащих Национальной армии Молдовы, а Додон присутствовал на Красной площади как президент Молдовы, напоминает издание Newsmaker.

Ранее Додон заявлял, что 9 мая вместе с однопартийцами проведет в Кишиневе марш в "честь героев".

Кроме того, молдавское Министерство обороны заявило, что военнослужащие Национальной армии Молдовы не будут участвовать в военном параде 9 мая на Красной площади в российской столице Москве.

Напомним, в прошлом году в Молдове 9 мая полиция зафиксировала почти 200 человек, которые нарушили запрет на ношение георгиевской ленты.