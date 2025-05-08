Проросійський лідер Партії соціалістів Молдови (ПСРМ) Ігор Додон впевнений, що його партія відновить "належне ставлення до Дня перемоги на державному рівні", а молдовські військові ще обов'язково "і не раз" візьмуть участь у параді на Красній площі 9 травня.

Про це Додон написав 8 травня на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Додон 8 травня опублікував у соцмережі відео параду з Дня перемоги в Москві, згадавши, що у 2020 році військові з Молдови пройшли маршем по Красній площі поруч з військовими інших країн. Додон сказав, що це символізувало "спільну перемогу держав колишнього Радянського Союзу над фашизмом".

"На жаль, нинішня молдовська влада не вважає за потрібне брати участь ні в параді в Москві, ні в марші в Кишиневі, оскільки вони не відчувають себе переможцями. Ба більше, вони хочуть нав'язати всім нам, нашим дітям і онукам, що ми – переможені, а 9 травня – день жалоби і скорботи, а не радості і урочистості", – поскаржився Додон.

Він висловив упевненість, що теперішній владі Молдови не вдасться досягти свого.

"Народ Молдови пам'ятає, шанує і пишається своїми героями. Ми відновимо належне ставлення до Дня перемоги на державному рівні, а наші військові ще обов'язково і не раз візьмуть участь у параді перемоги на Красній площі", – написав Додон.

У 2020 році парад в Москві проходив 24 червня, оскільки його перенесли через епідемію коронавірусу. Тоді в параді взяли участь і 75 військовослужбовців Національної армії Молдови, а Додон був присутній на Красній площі як президент Молдови, нагадує видання Newsmaker.

Раніше Додон заявляв, що 9 травня разом з однопартійцями проведе в Кишиневі марш із "вшанування героїв".

Крім того, молдовське Міністерство оборони заявило, що військовослужбовці Національної армії Молдови не братимуть участь у військовому параді 9 травня на Красній площі в російській столиці Москві.

Нагадаємо, торік у Молдові 9 травня поліція зафіксувала майже 200 осіб, які порушили заборону носити георгіївську стрічку.