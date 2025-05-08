Госдеп: "соглашение о недрах" с Украиной не связано с переговорами о прекращении огня

Соединенные Штаты считают заключенное с Украиной соглашение о редкоземельных металлах и переговоры о завершении войны отдельными процессами.

Об этом заявила на брифинге 8 мая пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".

По словам Брюс, соглашение об экономическом партнерстве Украины и США "совершенно не связано с переговорами о прекращении огня и конфликта".

"Соглашение об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной – это отдельная динамика. Это то, что, несомненно, должно продолжаться и обеспечивать... поступление средств в будущем для восстановления (Украины. – Ред.) после окончания конфликта", – добавила она.

Пресс-секретарь Госдепа, однако, отметила, что заключение соглашения о недрах указывает на укрепление украинско-американского партнерства.

"Как мы уже говорили, дружба с Соединенными Штатами может помочь вашей стране, сделать ее более безопасной и открыть будущее для людей", – пояснила Брюс.

Верховная рада в четверг проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко ранее заявила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заработает в течение недель.

Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.