В правительстве рассчитывают на старт работы инвестиционного фонда с США в течение недель

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заработает в течение недель в случае ратификации Верховной Радой в четверг соответствующего межправительственного соглашения.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве в четверг, ее цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам Свириденко, для запуска фонда нужно доработать на техническом уровне по меньшей мере два соглашения, "которые уже не потребуют ни подписи со стороны представителей правительства, ни ратификации Верховной Рады".

"Поэтому нам очень важно, чтобы сегодня парламентарии поддержали это соглашение, чтобы мы смогли работать уже непосредственно над запуском самого фонда", – подчеркнула Свириденко.

Она выразила надежду, что в случае ратификации в четверг фонд "полноценно заработает в течение нескольких недель".

Как пояснил заместитель Свириденко, торговый представитель Украины Тарас Качка, первоочередной вклад для того, чтобы фонд стал операционно состоятельным, внесет Международная финансовая корпорация развития США (Development Finance Corporation, DFC).

Свириденко уточнила, что представители правительства с участием американских партнеров уже провели консультации в парламенте с профильными комитетами и рядом фракций, но на четверг запланированы еще встречи с фракцией "Слуги народа" и депутатской группой "Довіра".

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 6 мая рекомендовал парламенту ратифицировать соглашение.

Украина и США 30 апреля заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором говорится о 57 минералах и о военной помощи США.

Отметим, пока не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" соглашения, без которых невозможно сделать выводы о целесообразности ратификации и долгосрочных последствиях соглашения для Украины.

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