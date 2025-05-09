Великобритания выделяет дополнительные 29 млн евро на гуманитарные проекты в Украине

Соединенное Королевство выделяет дополнительные 25 млн фунтов стерлингов (около 29 млн евро) на гуманитарные проекты в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе правительства Великобритании.

Великобритания выделяет около 25 млн фунтов стерлингов на поддержку гуманитарных организаций, действующих в Украине.

10 млн фунтов из этой суммы будут предоставлены объединению гуманитарных проектов HAVEN, направленных на помощь гражданским лицам в прифронтовых районах.

9,4 млн фунтов передают на работу украинского "Красного Креста". Часть финансирования пойдет на улучшение реабилитационных центров, в том числе для ветеранов.

Напомним, Швеция до 8 марта анонсировала выделение около 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине, а позже – еще около 137 млн долларов на восстановление и развитие.

Финляндия в марте анонсировала 16 млн евро на гуманитарную помощь для Украины, которая будет предоставлена через ООН и Красный Крест.