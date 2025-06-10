Германия в прошлом году предоставила гражданство рекордному числу людей

В прошлом году Германия предоставила гражданство рекордному количеству людей – 291 955, что на 46% больше, чем в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления, опубликованные во вторник, передает "Европейская правда".

По данным ведомства, к такому скачку натурализаций привели реформы законодательства о гражданстве. В июне прошлого года Германия сократила срок проживания для натурализации с восьми до пяти лет, а в особых случаях – даже до трех.

Многие сирийцы, прибывшие в качестве беженцев в 2015 и 2016 годах, когда бывшая канцлер Ангела Меркель открыла границы Германии для сотен тысяч людей, бежавших от войны и преследований на Ближнем Востоке, получили право на натурализацию в 2024 году.

В результате они составили самую большую группу новых граждан, составляя 28% от всех натурализованных, или 83 150 человек, что на 10,1% больше. За ними следуют турки, иракцы, россияне и афганцы, которые составляют соответственно 8%, 5%, 4% и 3% от общего количества.

Наибольший рост процента натурализованных наблюдался среди россиян: их количество выросло с 1 995 в предыдущем году до 12 980 в 2024 году. Количество турок, получивших немецкое гражданство, выросло более чем вдвое – до 22 525.

Новый закон о гражданстве также позволяет лицам сохранять свое первоначальное гражданство при получении немецкого, что дает возможность натурализоваться десяткам тысяч турецких граждан, многие из которых или их предки приехали в Германию как гастарбайтеры в 1960-х и 1970-х годах.

Однако новое коалиционное правительство Германии, сформированное консерваторами и социал-демократами, планирует отменить некоторые из этих мер и восстановить минимальный пятилетний срок ожидания для получения гражданства.

Консерваторы заявили, что гражданство должно быть получено в конце периода интеграции, и опасаются, что сокращение срока ожидания на получение немецкого гражданства может привести к увеличению миграции и недовольству общественности.

Как сообщалось, правительство Германии подготовило изменения в миграционную политику, в частности относительно возможности иммиграции для объединения семьи и ускоренной процедуры получения гражданства.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе просителей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС. Впрочем, в полиции жалуются, что не смогут долго работать в таком режиме.