Німеччина торік надала громадянство рекордному числу людей

Минулого року Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей – 291 955, що на 46% більше, ніж у 2023 році.

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління, опубліковані у вівторок, передає "Європейська правда".

За даними відомства, до такого стрибка натуралізацій призвели реформи законодавства про громадянство. У червні минулого року Німеччина скоротила термін проживання для натуралізації з восьми до п'яти років, а в особливих випадках – навіть до трьох.

Багато сирійців, які прибули як біженці в 2015 і 2016 роках, коли колишня канцлерка Ангела Меркель відкрила кордони Німеччини для сотень тисяч людей, які втікали від війни та переслідувань на Близькому Сході, отримали право на натуралізацію в 2024 році.

В результаті вони склали найбільшу групу нових громадян, становлячи 28% від усіх натуралізованих, або 83 150 осіб, що на 10,1% більше. За ними йдуть турки, іракці, росіяни та афганці, які становлять відповідно 8%, 5%, 4% і 3% від загальної кількості.

Найбільше зростання відсотка натуралізованих спостерігалося серед росіян: їхня кількість зросла з 1 995 у попередньому році до 12 980 у 2024 році. Кількість турків, які отримали німецьке громадянство, зросла більш ніж удвічі – до 22 525.

Новий закон про громадянство також дозволяє особам зберігати своє первісне громадянство при отриманні німецького, що дає можливість натуралізуватися десяткам тисяч турецьких громадян, багато з яких або їхні предки приїхали до Німеччини як гастарбайтери в 1960-х і 1970-х роках.

Однак новий коаліційний уряд Німеччини, сформований консерваторами і соціал-демократами, планує скасувати деякі з цих заходів і відновити мінімальний п'ятирічний термін очікування для отримання громадянства.

Консерватори заявили, що громадянство має бути отримане наприкінці періоду інтеграції, і побоюються, що скорочення терміну очікування на отримання німецького громадянства може призвести до збільшення міграції та невдоволення громадськості.

Як повідомлялося, уряд Німеччини підготував зміни до міграційної політики, зокрема щодо можливості імміграції для об’єднання родини та щодо прискореної процедури отримання громадянства.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС. Втім, у поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у такому режимі.