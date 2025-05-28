Уряд Німеччини підготував зміни, що обмежують імміграцію для об’єднання родини

Уряд Німеччини підготував зміни до міграційної політики, зокрема щодо можливості імміграції для об’єднання родини та щодо прискореної процедури отримання громадянства.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу німецький уряд погодив призупинення на два роки можливості запросити у Німеччину другого з подружжя чи дітей для мігрантів, які ще не мають повноцінного статусу біженця.

Такий тимчасовий статус наразі мають близько 380 тисяч осіб, переважно громадян Сирії. У попередні роки за опцією об’єднання родини до Німеччини приїздили близько 12 тисяч осіб щорічно.

У проєкті закону зазначили, що призупинення цієї програми має на меті зменшити навантаження на систему прийому та інтеграції.

Крім того, вилучили можливість прискореного отримання громадянства після трьох років проживання в країні за умови наявності роботи, стабільного доходу і впевненого володіння мовою – тепер подаватися на громадянство можна буде не раніше як через п'ять років.

Цим рішенням скасували нововведення, що набуло чинності пів року тому за попереднього уряду Олафа Шольца.

Урядові законопроєкти планують швидко провести через парламент за процедурою, що не потребує залучення верхньої палати, Бундесрату.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС. Втім, у поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у такому режимі.