Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступят против отказа от энергоресурсов из РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал "большую битву" в Люксембурге по поводу отказа от российских энергоресурсов и заявил, что его страна, а также Словакия будут против.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам Сийярто, в понедельник в Люксембурге будет большая битва.

"Предложение Фон дер Ляйен-Зеленского, которое хочет заставить нас не покупать природный газ, нефть и ядерное топливо у России, будет на повестке дня Совета министров энергетики", – заявил он.

По мнению венгерского министра, Брюссель хочет поддержать Украину, увеличив или втрое расходы на проживание венгерских семей.

"Сегодня обсудили наши позиции по телефону с моим словацким коллегой Юраем Бланаром и договорились, что мы не можем принять такое грубое нарушение нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики – дело суверенитета, и никто извне не может вмешиваться в это", – отметил Сийярто.

"Ни ради Брюсселя, ни Киева мы не готовы обменять имеющиеся источники энергии на более дорогие и более опасные! В понедельник в Люксембурге защитим венгерские семьи от платы в два-три раза больше чем раньше из-за шантажа президента Зеленского!" – заверил венгерский министр.

Как сообщала "Европейская правда", 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ, "если Европейская комиссия не предложит реального решения кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".

Отметим, что это не первый раз, когда Фицо угрожает заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России.