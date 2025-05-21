Столицы стран Балтии договорились усилить сотрудничество в области гражданской обороны

Рига, Вильнюс и Таллинн договорились о более тесном сотрудничестве в области гражданской обороны.

Об этом сообщили агентству LETA в департаменте внешней коммуникации Рижского горсовета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

20 мая в Таллинне состоялся форум гражданской обороны балтийских столиц "Безопасные города, сильный регион: форум столиц стран Балтии по гражданской обороне", на котором представители городов обменялись опытом и подписали меморандум о взаимопонимании о более тесном сотрудничестве в этой сфере.

В форуме принимали участие представители руководства столиц и ведущие эксперты в области гражданской обороны.

Основными целями сотрудничества столиц стран Балтии в сфере гражданской обороны является создание совместной структуры сотрудничества, способствующей многоуровневому управлению и улучшению координации действий между местными властями и государственными учреждениями.

Особое внимание будет уделено подготовке скоординированных планов действий и реагирования на различные кризисные ситуации, оказанию взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях, обмену знаниями и опытом, а также информированию и привлечению общественности.

Меморандум о сотрудничестве подписали вице-мэр Риги Линда Озола, мэр Таллинна Евгений Осиновский и вице-мэр Вильнюса Андрюс Григонис.

В Эстонии 14 мая провели первое общенациональное тестирование системы экстренного оповещения EE-ALARM – в результате сработали более двух третей всех сирен.

В апреле в Вильнюсе презентовали обновленный план эвакуации литовской столицы в случае войны или других чрезвычайных ситуаций.