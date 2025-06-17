СМИ: Германия обсуждает создание государственного стратегического хранилища газа

Германия рассматривает возможность создания стратегического хранилища газа, меньшей версии американского резерва нефти на случай чрезвычайных ситуаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этими планами.

Министерство экономики поручило экспертам изучить целесообразность создания государственного хранилища газа. Большинство газовых хранилищ принадлежат частным компаниям, которые покупают топливо летом и платят за его хранение до зимы, когда надеются продать его на рынке с прибылью.

Представитель правительства сообщил, что министерство проводит тендер на проведение широкого исследования рынка газа, и стратегическое хранилище является лишь одним из аспектов этого исследования.

Германия имеет одни из крупнейших хранилищ в Европе и сейчас борется с пополнением запасов, поскольку из-за плохой экономической ситуации хранилища чрезвычайно пустыми, что побудило недавно смягчить требования к заполнению. Отсутствие активности заставило таких операторов, как Uniper SE, угрожать закрыть объекты, которые не приносят прибыли.

Германия нуждается в газе для отраслей промышленности, которые являются движущей силой ее экономики, поэтому чиновники рассматривают возможность использования государственных резервов.

Стратегический резерв нефти США является крупнейшим в мире источником нефти для чрезвычайных ситуаций, что делает его важным фактором сдерживания от прекращения импорта нефти и ключевым инструментом внешней политики.

Некоторые члены ЕС, в частности Италия и Австрия, уже имеют государственные стратегические запасы газа, которые не являются свободно доступными для остального рынка. По данным Европейской сети операторов систем транспортировки газа, государственные запасы в среднем покрывают около 11% общей емкости хранилищ ЕС.

Этот вопрос особенно актуален для юга страны, где спрос на газ со стороны промышленности является высоким. Хотя правительство недавно снизило цели по хранению газа, чтобы ослабить ценовое давление на запасы, оно сохранило высокие требования к наполнению четырех хранилищ вблизи границ со Швейцарией и Австрией.

Одним из объектов, который кратко обсуждался как возможное стратегическое хранилище для Германии, но сейчас считается менее подходящим, является Реден, одно из крупнейших в Европе, по словам одного из источников.

Газ, который хранится на короткий срок на терминалах страны для импорта сжиженного природного газа, также может быть использован как стратегический запас, отмечают источники. Германия построила мощности во время энергетического кризиса, чтобы заменить российский трубопроводный газ, и сейчас имеет три функционирующих терминала.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна ветировала заключение по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором содержался призыв дальше работать над запретом на газ и нефть из России.

Отметим, 16 июня в Люксембурге прошло заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам, на котором Совет обсудил постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые все еще продолжают покупать страны-члены.

После этого, СМИ писали, что Брюссель на этой неделе представит правовые механизмы для окончательного прекращения импорта российских ископаемых энергоносителей в ЕС – однако борьба с зависимостью от российских ядерных технологий остается более трудной задачей.