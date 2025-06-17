ЗМІ: Німеччина обговорює створення державного стратегічного сховища газу

Німеччина розглядає можливість створення стратегічного сховища газу, меншої версії американського резерву нафти на випадок надзвичайних ситуацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на осіб, обізнаних з цими планами.

Міністерство економіки доручило експертам вивчити доцільність створення державного сховища газу. Більшість газових сховищ належать приватним компаніям, які купують паливо влітку і платять за його зберігання до зими, коли сподіваються продати його на ринку з прибутком.

Представник уряду повідомив, що міністерство проводить тендер на проведення широкого дослідження ринку газу, і стратегічне сховище є лише одним з аспектів цього дослідження.

Німеччина має одні з найбільших сховищ в Європі і зараз бореться з поповненням запасів, оскільки через погану економічну ситуацію сховища є надзвичайно порожніми, що спонукало нещодавно пом'якшити вимоги до заповнення. Відсутність активності змусила таких операторів, як Uniper SE, погрожувати закрити об'єкти, які не приносять прибутку.

Німеччина потребує газу для галузей промисловості, які є рушійною силою її економіки, тому урядовці розглядають можливість використання державних резервів.

Стратегічний резерв нафти США є найбільшим у світі джерелом нафти для надзвичайних ситуацій, що робить його важливим фактором стримування від припинення імпорту нафти та ключовим інструментом зовнішньої політики.

Деякі члени ЄС, зокрема Італія та Австрія, вже мають державні стратегічні запаси газу, які не є вільно доступними для решти ринку. За даними Європейської мережі операторів систем транспортування газу, державні запаси в середньому покривають близько 11% загальної місткості сховищ ЄС.

Це питання є особливо актуальним для півдня країни, де попит на газ з боку промисловості є високим. Хоча уряд нещодавно знизив цілі щодо зберігання газу, щоб послабити ціновий тиск на запаси, він зберіг вищі вимоги до наповнення чотирьох сховищ поблизу кордонів зі Швейцарією та Австрією.

Одним з об'єктів, який коротко обговорювався як можливе стратегічне сховище для Німеччини, але зараз вважається менш придатним, є Реден, одне з найбільших в Європі, за словами одного з джерел.

Газ, який зберігається на короткий термін на терміналах країни для імпорту скрапленого природного газу, також може бути використаний як стратегічний запас, зазначають джерела. Німеччина розбудувала потужності під час енергетичної кризи, щоб замінити російський трубопровідний газ, і наразі має три термінали, що функціонують.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна ветувала висновок за підсумками Ради ЄС з енергетики, в якому містився заклик далі працювати над забороною на газ і нафту з Росії.

Зазначимо, 16 червня у Люксембурзі пройшло засідання Ради ЄС з енергетичних питань, на якій Рада обговорила поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени.

Після цього, ЗМІ писали, що Брюссель цього тижня представить правові механізми для остаточного припинення імпорту російських викопних енергоносіїв до ЄС – проте боротьба з залежністю від російських ядерних технологій залишається важчим завданням.