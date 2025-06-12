В Молдове предупредили, что РФ может снова устроить энергокризис в Приднестровье

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу не исключает, что Приднестровье может снова столкнуться с энергетическим кризисом перед парламентскими выборами в стране, которые состоятся осенью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом спикер заявил перед заседанием парламента, его цитирует Infotag.

Гросу отметил, что Приднестровье "переживает очень серьезные проблемы в экономике, в том числе связанные с поставками энергоресурсов (газа)".

Он вновь подчеркнул, что это происходит по вине России, которая стремится дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами.

"Цинизму Кремля нет предела, не стоит думать, что там решили действовать на основе здравого смысла. Наверное, они (россияне. – Ред.) попытаются повторить такого рода кризис, конечно, не как зимой... Но этого стоит ожидать ближе к парламентским выборам", – сказал Гросу.

При этом он сказал, что Молдова в случае чего окажет поддержку региону.

Посредником в настоящее время выступает компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эти поставки были одобрены после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые были готовы предоставить с рядом экономических и политических условий.

В то же время на прошлой неделе начали появляться сообщения о проблемах с поставками газа в Приднестровье.

На этом фоне "власти" непризнанного региона на 30 дней ввели чрезвычайное положение в экономике.

Подробнее на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.