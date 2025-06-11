В Приднестровье вновь объявили чрезвычайное положение в экономике из-за нехватки газа

В непризнанном Приднестровье на 30 дней ввели чрезвычайное положение в экономике, заявив о сокращении поставок в регион природного газа.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

11 июня "парламент" непризнанного региона утвердил указ лидера Приднестровья Вадима Красносельского о 30-дневном чрезвычайном положении в экономике.

"Необходимость введения нового чрезвычайного положения в экономике обусловлена условиями тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровье", – говорится в коммюнике "парламента".

Перед этим Приднестровье объявляло чрезвычайное положение в экономике в декабре 2024 года, которое затем продлевалось пять раз. Действие последнего продления закончилось лишь несколько дней назад – 8 июня.

В Тирасполе объяснили, что не стали в очередной раз продлевать чрезвычайное положение и ввели его заново из-за особенностей местного "законодательства", где предусмотрено, что оно не может длиться непрерывно более 6 месяцев.

Сообщения о проблемах с поставками газа в Приднестровье начали появляться на прошлой неделе. Член правления молдавской Energocom Александр Слусар говорит, что, по его информации, объемы поставок газа Приднестровью сократились вдвое.

"Если после завершения отопительного сезона Приднестровье получало около 2 млн кубометров газа в сутки, то с прошлого четверга объемы сократили до 1 млн кубометров. Это запрос компании "Тираспольтрансгаз", которая мотивирует решение недостатком средств", – говорил он в эфире TV8 в понедельник.

Слусар отметил, что не имеет данных, эти финансовые проблемы связаны с российской стороной, или компанией из Дубая, через которую осуществляется финансирование.

Напомним, после инспирированного Москвой "газового кризиса" для Приднестровья зимой 2025 года Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье на кредитные деньги России. Посредником сейчас выступает компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эти поставки одобрили после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые готовы были предоставить с рядом экономических и политических условий.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.