Фон дер Ляйен провела неанонсированную встречу с сенатором Грэмом по санкциям против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утром в понедельник, 2 июня, встретилась в Берлине с американским сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом, говорили о новых санкциях ЕС и США против России.

Об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила "ЕвроПравде" о встрече фон дер Ляйен и Грэма в Берліні 2 июня.

"Я рада сообщить вам, что сегодня утром состоялась встреча между президентом фон дер Ляйен и сенатором Линдси Грэмом, и мы сможем очень скоро сообщить о результатах встречи", – заявила Паула Пиньо.

Стоит заметить, что встреча фон дер Ляйен на Грэма не анонсировалась для СМИ и не значилась ни в одной обнародованной повестке дня работы президента Еврокомиссии на текущую неделю.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 2 июня, Линдси Грэм планирует также встретиться с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Берлине.

Накануне республиканский сенатор Линдси Грэм заявил, что стремится ввести новые санкции против России до саммита стран Группы семи (G7) в июне.

Законопроект Грэма предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают российские нефтепродукты и уран. Такой шаг, вероятно, вызвал бы серьезные потрясения на мировых нефтяных рынках.

Грэм ожидает, что верхняя палата Конгресса уже на этой неделе начнет рассмотрение новых масштабных санкций против России из-за отсутствия прогресса в достижении перемирия в Украине.