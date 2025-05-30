В Сенате США ожидают, что "на следующей неделе" начнут рассмотрение новых санкций против РФ

Сенатор-республиканец Линди Грэм ожидает, что верхняя палата Конгресса уже на следующей неделе начнет рассмотрение новых масштабных санкций против России из-за отсутствия прогресса в достижении перемирия в Украине.

Об этом он сказал в беседе с журналистами во время визита в Киев в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Грэм, который является соавтором законопроекта о новых санкциях против России, заявил, что Украина сделала все, о чем ее просили США, в то время как Россия никому не сообщает о своих дальнейших намерениях в контексте мирного процесса.

"Хватит разговоров, время действовать... Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет рассматривать законопроект о санкциях", – анонсировал сенатор.

Что касается нижней палаты Конгресса, согласие которой также будет необходимо для одобрения новых санкций, Грем заявил, что есть "члены Палаты представителей, которые готовы действовать, и вы увидите действия Конгресса".

Напомним, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.

Законопроект предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Сенаторы регулярно озвучивают угрозы ударить по РФ санкциями, которые назвали "разгромными", но до реализации дело не дошло.

По данным WSJ, президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.