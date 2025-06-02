Фон дер Ляєн провела неанонсовану зустріч з сенатором Гремом щодо санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зранку в понеділок, 2 червня, зустрілася в Берліні з американським сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом та обговорила майбутні санкції Євросоюзу та Сполучених Штатів проти Росії.

Про це на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Головна речниця Єврокомісії повідомила "ЄвроПравду" про зустріч фон дер Ляєн та Грема в Берліні 2 червня.

"Я рада повідомити вам, що сьогодні вранці відбулася зустріч між президентом фон дер Ляєн та сенатором Ліндсі Гремом, і ми зможемо дуже скоро повідомити про результати зустрічі", – заявила Паула Піньо.

Варто зауважити, що зустріч фон дер Ляєн на Грема не анонсувалася для ЗМІ і не значилася в жодному оприлюдненому порядку денному роботи президентки Єврокомісії на поточний тиждень.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 2 червня, Ліндсі Грем планує також зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем в Берліні.

Напередодні республіканський сенатор Ліндсі Грем заявив, що прагне запровадити нові санкції проти Росії до саміту країн Групи семи (G7) у червні.

Законопроєкт Грема передбачає введення 500% мит на імпорт із країн, які купують російські нафтопродукти та уран. Такий крок, ймовірно, спричинив би серйозні потрясіння на світових нафтових ринках.

Грем очікує, що верхня палата Конгресу вже цього тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через відсутність прогресу в досягненні перемир'я в Україні.