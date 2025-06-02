Республиканский сенатор Грем ожидает усиления санкций против РФ до саммита G7

Республиканский сенатор Линдси Грэм заявил, что стремится ввести новые санкции против России до саммита стран Группы семи (G7) в июне.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В совместном заявлении с демократом Ричардом Блументалем сенаторы отметили, что Европа и США должны принять меры, чтобы остановить Китай и Индию от закупки дешевой российской нефти.

"До саммита G7 мы надеемся ввести санкции – в координации с Европой – чтобы послать четкий сигнал Китаю", – заявили они в воскресенье после встреч в Париже с несколькими французскими чиновниками.

По словам сенаторов, их законопроект о санкциях против России, направленный на прекращение финансирования войны Москвы в Украине, уже имеет 82 соавтора.

Грэм и Блументаль также провели телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы заверили президента Макрона и его команду, что считаем: Путин только имитирует желание мира, а на самом деле готовится к военному наступлению в конце лета или осенью", – заявили сенаторы и добавили, что Макрон также поддерживает снижение установленной G7 предельной цены на российскую нефть.

Саммит G7 состоится с 15 по 17 июня.

Пока неясно, готов ли американский президент Дональд Трамп, который призывает к прекращению огня между Россией и Украиной, поддержать более жесткие действия против Москвы.

Законопроект Грэма предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают российские нефтепродукты и уран. Такой шаг, вероятно, вызвал бы серьезные потрясения на мировых нефтяных рынках.

30 мая президент Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами и поблагодарил их за такую инициативу.

В тот же день стало известно, что Грэм ожидает, что верхняя палата Конгресса уже на этой неделе начнет рассмотрение новых масштабных санкций против России из-за отсутствия прогресса в достижении перемирия в Украине.