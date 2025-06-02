Глава МИД Германии обсудит с сенатором Гремом "разгромные" санкции против РФ

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль обсудит с американским сенатором Линдси Грэмом потенциальные санкции, которые тот подготовил против России.

Об этом он сказал в комментарии немецкому телеканалу ZDF, передает "Европейская правда".

Вадефуль рассказал, что в понедельник, 2 июня, встретится в Берлине с американским сенатором Линдси Гремом, который подготовил масштабный пакет санкций против России.

"После моих переговоров с (госсекретарем США, – Ред.) Марко Рубио, я предполагаю, что этот пакет также будет обсуждаться в Сенате США уже на следующей неделе, и что будут сделаны первые шаги к его реализации", – добавил он.

Напомним, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.

Законопроект предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Сенаторы регулярно обнародуют угрозы ударить по РФ санкциями, которые назвали "разгромными", но до реализации дело не дошло.

30 мая президент Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами и поблагодарил их за такую инициативу.