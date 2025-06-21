Литва напоминает: в неволе режима Лукашенко остаются более 1000 политзаключенных
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в день освобождения режимом Лукашенко 14 политзаключенных напомнил, что в неволе остаются более 1000 политических пленников.
Об этом министр написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
Будрис подтвердил, что освобожденные 14 политических заключенных, среди которых Сергей Тихановский, находятся в безопасности в Литве и получают надлежащую помощь.
Он также подчеркнул, что роль США в освобождении этих политических заключенных была решающей.
"Но это еще не конец. В белорусских тюрьмах все еще остаются более 1000 заложников. Все они должны быть освобождены без промедления", – написал Будрис.
В субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.
Также в субботу стало известно об освобождении из-под стражи Сергея Тихановского и всего 14 политзаключенных режима Лукашенко.
Заместитель Келлога Джон Коул подчеркнул, что сильное лидерство Дональда Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси.