Литва напоминает: в неволе режима Лукашенко остаются более 1000 политзаключенных

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в день освобождения режимом Лукашенко 14 политзаключенных напомнил, что в неволе остаются более 1000 политических пленников.

Об этом министр написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Будрис подтвердил, что освобожденные 14 политических заключенных, среди которых Сергей Тихановский, находятся в безопасности в Литве и получают надлежащую помощь.

Он также подчеркнул, что роль США в освобождении этих политических заключенных была решающей.

"Но это еще не конец. В белорусских тюрьмах все еще остаются более 1000 заложников. Все они должны быть освобождены без промедления", – написал Будрис.

В субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

Также в субботу стало известно об освобождении из-под стражи Сергея Тихановского и всего 14 политзаключенных режима Лукашенко.

Заместитель Келлога Джон Коул подчеркнул, что сильное лидерство Дональда Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси.