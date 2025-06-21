Литва нагадує: у неволі режиму Лукашенка залишаються понад 1000 політв’язнів

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс у день звільнення режимом Лукашенка 14 політв’язнів нагадав, що у неволі залишаються понад 1000 політичних бранців.

Про це міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Будріс підтвердив, що звільнені 14 політичних в'язнів, серед яких Сергій Тихановський, перебувають у безпеці в Литві і отримують належну допомогу.

Він також наголосив, що роль США у звільненні цих політичних в’язнів була вирішальною.

"Але це ще не кінець. У білоруських в'язницях все ще залишаються понад 1000 заручників. Усі вони мають бути звільнені без зволікань", – написав Будріс.

У суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.

Також у суботу стало відомо про звільнення з ув’язнення Сергія Тихановського та загалом 14 політв’язнів режиму Лукашенка.

Заступник Келлога Джон Коул наголосив, що сильне лідерство Дональда Трампа призвело до звільнення 14 ув'язнених з Білорусі.