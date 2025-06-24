СМИ: США хотели публично поддержать Ле Пен, но ее партия отказалась

Делегация Государственного департамента США провела непубличную встречу с представителями ультраправой французской партии "Национальное объединение", предлагая поддержку после осуждения ее де-факто лидера Марин Ле Пен.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от двух источников.

По информации Reuters, в конце мая в Париж прибыла делегация Госдепа во главе с сотрудником Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) Самуэлем Самсоном.

Самсон встретился с высокопоставленными чиновниками "Национального объединения", но на встрече не присутствовали ни Ле Пен, ни нынешний глава партии Жордан Барделла, говорится в материале.

Собеседники Reuters утверждают, что американская сторона предлагала поддержку Ле Пен со стороны администрации Трампа на фоне приговора, который запретил политику участвовать в выборах президента в 2027 году.

Но, добавили источники, французская сторона отклонила предложение, якобы опасаясь, что поддержка со стороны Трампа может навредить надеждам Ле Пен на победу на выборах 2027 года.

Представители "Национального объединения" также сказали Самсону, что необходимости поддерживать Ле Пен нет, поскольку Барделла имеет хорошие шансы на победу на выборах, если она не сможет баллотироваться, пишет Reuters.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов французского "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года. Но это еще может изменить апелляция, которая состоится летом 2026-го.

Президент США Дональд Трамп ранее публично поддержал Ле Пен, назвав дело против нее охотой на ведьм.