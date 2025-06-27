Орбан заявил, что полиция может разогнать ЛГБТ-прайд, но не будет этого делать

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что хотя полиция может разогнать ЛГБТ-прайд, но не будет этого делать, ведь его страна – цивилизованная.

Его слова цитирует 444.hu, передает "Европейская правда".

Комментируя проведение прайда ЛГБТ-сообщества, Орбан заявил, что полиция может разогнать толпу, поскольку имеет на это право.

"Но Венгрия – цивилизованная страна, мы не причиняем друг другу вреда, и правовые последствия не должны доходить до физического насилия. Мы здесь для того, чтобы облегчить жизнь друг другу. В этом заключается суть христианства", – сказал он.

Он назвал это "прозаическим выражением принципа любви к ближнему".

"Задача полиции – убедить людей соблюдать закон. Они также применяют физическую силу против преступников, но это не тот случай", – заявил венгерский премьер.

Также он считает, что венгерское законодательство является четким: мероприятие должно быть зарегистрировано заранее и одобрено полицией.

"Тот, кто не соблюдает правила – организует мероприятие, которое запрещено. Мы взрослые люди, и я советую всем соблюдать закон. Если вы этого не делаете, вам придется отвечать за последствия", – подчеркнул он.

В этот же день писали, что руководство Венгрии еще не решило, как реагировать на ЛГБТ-прайд в столице, который соберется несмотря на запрет, но склоняется к тому, чтобы не мешать шествию и впоследствии выписать штрафы за участие.

Ситуация вокруг прайда в Будапеште, который запланирован на 28 июня и запрещен полицией, давно приобрела общеевропейский резонанс.

Великобритания, Франция, Германия и 30 других стран выразили поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии и Будапештскому прайду.

Президент Еврокомиссии призвала Венгрию разрешить ЛГБТ-прайд.