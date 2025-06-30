Посол США в Турции ожидает разрешения спора по F-35 до конца года

Посол США в Турции Том Баррак считает, что до конца года возможно решение длительного спора по самолетам F-35.

Его слова цитирует агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Баррак заявил, что США и Турция сейчас стремятся к "новому началу" и что Конгресс готов вернуться к этому вопросу.

"Я верю, что до конца года у нас есть шанс найти решение", – сказал он.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев состоятся новые встречи между лидерами стран и министрами иностранных дел.

"Такие вопросы, как F-35, F-16, С-400, санкции и пошлины, являются второстепенными для нашей миссии. Впервые США и Турция взяли на себя обязательства быть партнерами в наступательных, а не только оборонительных действиях", – добавил он.

Как отметило агентство, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп имеет "добрую волю" по вопросу продажи истребителей F-35 Турции, после встречи двух лидеров на саммите НАТО на прошлой неделе.

Анкара последовательно настаивает на возвращении в программу разработки истребителей F-35 или на возмещении около $1,3 млрд, которые она заплатила до исключения из программы в 2019 году из-за приобретения российских систем противоракетной обороны С-400.

Отметим, Анкара не захотела отказываться от С-400, как того требует Вашингтон, но надеется, что Трамп согласится внести поправки в закон CAATSA, чтобы Турция смогла приобрести самолеты F-35, построенные компанией Lockheed Martin.

Решение спора по российским С-400 может привести к беспрецедентному росту сотрудничества в оборонной сфере между давними союзниками.

Помимо оборонной сферы, Турция рассматривает возможность увеличения импорта сжиженного природного газа из США и работает над окончательным оформлением заказа на самолеты Boeing.