Эрдоган призвал США снять санкции с Турции, которые препятствуют оборонным закупкам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США отменить санкции против страны, которые блокируют некоторые оборонные закупки.
Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".
Эрдоган заявил, что сотрудничество в оборонной промышленности "очень далеко" от своего потенциала из-за сохраняющихся ограничений.
"Для этого следует отказаться от односторонних применений, таких как дополнительные тарифы в металлургическом, сталелитейном и алюминиевом секторах, зонды и санкции CAATSA. Я надеюсь, что мы перевернули новую страницу с проектом модернизации F-16, и мы ожидаем, что экспортные ограничения в этой области будут окончательно сняты", – считает он.
Как известно, турецко-американские отношения ухудшились, среди прочего, из-за приобретения Турцией российской системы противоракетной обороны С-400 и поддержки США сирийского курдского ополчения, которое Турция рассматривает как смертельную угрозу.
В 2018 году США приостановили поставки Турции истребителей F-35 и с тех пор на складах в США хранятся шесть боевых самолетов F-35A, изготовленных для Турции, средняя стоимость одного такого самолета составляет примерно $130 млн.
Еще в январе этого года в Пентагоне заявляли, что сейчас возвращение Турции в программу по производству истребителей F-35 не обсуждается.